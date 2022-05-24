В Украине штормовое предупреждение. Объявлен первый уровень опасности, желтый

13:03 20 декабря Киев, Украина

Эта зима изобилует резкими изменениями погоды. Подъемы и падения температур вызывают не только усиленные ветры, но и туманы. Так, на сегодня, 20 декабря, почти по всей территории Украины ожидается усиление тумана, в связи с чем по стране объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют, что ночью и утром воскресенья на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый.

Также ГСЧС сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.

Напомним, что ранее в Черниговской области непогода повалила на дороги 200 деревьев. Власти назвали ситуацию непростой и заявили, что приложили все силы для предотвращения аварийных ситуаций в регионе.

Из-за непогоды были обесточены 19 населенных пунктов области. Снег и порывы ветра вызвали срабатывание системы защиты линий электропередач.