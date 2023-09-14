В Украине с начала года выявили десятки случаев ботулизма

18:44 14 сентября Киев, Украина

Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировали 57 случаев ботулизма, из которых четыре – у детей.
 
Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
"Они были в основном связаны с употреблением рыбы и продуктов из нее. Среди этих случаев, к сожалению, два закончились смертью — это в Киеве и в Запорожской области", — отметил заместитель министра здравоохранения.
По словам Кузина, "лидерами" по заболеванию ботулизмом являются Житомирская и Черниговская области, где фиксируются высокие риски распространения этой инфекционной болезни.

Что такое ботулизм
Ботулизм - это острое инфекционное заболевание, возникающее вследствие употребления продуктов, отравленных токсинами, вырабатываемыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления следующих продуктов, если возникают сомнения в их качестве и условиях хранения или транспортировки:
  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства
Симптомы ботулизма:
  • выраженная усталость, слабость, головокружение, тошнота, головная боль;
  • снижение четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пелена перед глазами, сухость во рту и горле, а также трудности с проглатыванием и речью;
  • рвота, запор и вздутие живота;
  • паралич дыхательных мышц.
В Минздраве призываются при первых симптомах ботулизма не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.