В Украине с начала года выявили десятки случаев ботулизма

Санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировали 57 случаев ботулизма, из которых четыре – у детей.
Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Кузина, "лидерами" по заболеванию ботулизмом являются Житомирская и Черниговская области, где фиксируются высокие риски распространения этой инфекционной болезни.
Что такое ботулизм
Ботулизм - это острое инфекционное заболевание, возникающее вследствие употребления продуктов, отравленных токсинами, вырабатываемыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.
Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления следующих продуктов, если возникают сомнения в их качестве и условиях хранения или транспортировки:
Что такое ботулизм
Ботулизм - это острое инфекционное заболевание, возникающее вследствие употребления продуктов, отравленных токсинами, вырабатываемыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.
Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления следующих продуктов, если возникают сомнения в их качестве и условиях хранения или транспортировки:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
- мясных и грибных консервов;
- консервов домашнего производства
Симптомы ботулизма:
- выраженная усталость, слабость, головокружение, тошнота, головная боль;
- снижение четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пелена перед глазами, сухость во рту и горле, а также трудности с проглатыванием и речью;
- рвота, запор и вздутие живота;
- паралич дыхательных мышц.
В Минздраве призываются при первых симптомах ботулизма не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.
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