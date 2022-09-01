В Украине разоблачили разветвленную сеть российских агентов

Служба безопасности разоблачила сеть агентов рф, которые распространяли через Интернет дезинформацию о ситуации на фронте и призвали граждан присоединяться к рядам оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также по заданию минобороны россии злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях.
Так, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали прокремлевского агитатора. Им оказался художник-постановщик одного из местных каналов, завербованный спецслужбами рф. Имея 20-летний профессиональный опыт, мужчина разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на морально-психологическую поддержку оккупационных группировок, ведущих боевые действия на территории Украины.
Также по заданию минобороны россии злоумышленники разрабатывали провокационные листовки в поддержку агрессора и распространяли их на прифронтовых территориях.
Так, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали прокремлевского агитатора. Им оказался художник-постановщик одного из местных каналов, завербованный спецслужбами рф. Имея 20-летний профессиональный опыт, мужчина разрабатывал макеты открыток и видеоролики, направленные на морально-психологическую поддержку оккупационных группировок, ведущих боевые действия на территории Украины.
"Связным" была его дочь, проживающая в россии. Она сотрудничала с вражескими спецслужбами. Образцы готовой продукции женщина посылала на "утверждение" представителям минобороны россии.
В дальнейшем враг использовал эти материалы для массового распространения среди населения прифронтовых районов.
В Днепропетровской области обезврежены еще два вражеских приспешника, которые вели в соцсетях прокремлевскую пропаганду. Один из них во время пребывания на заработках в россии попал в поле зрения вражеских спецслужб. После приезда мужчина сразу активировал свои соцсети, где предлагал землякам помогать оккупантам, дискредитировал украинские власти и Вооруженные силы Украины.
В Днепропетровской области обезврежены еще два вражеских приспешника, которые вели в соцсетях прокремлевскую пропаганду. Один из них во время пребывания на заработках в россии попал в поле зрения вражеских спецслужб. После приезда мужчина сразу активировал свои соцсети, где предлагал землякам помогать оккупантам, дискредитировал украинские власти и Вооруженные силы Украины.
Другого жителя региона оккупанты вовлекли в подрывную деятельность через его прокремлевские взгляды, которые он распространял в кругу общения. По указаниям кураторов россии он через две специализированные Интернет-платформы распространял деструктивный контент.
Кроме того, разоблачили пропагандиста и в Ровенской области. Он продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.
В настоящее время всем разоблаченным участникам агентуры доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, разоблачили пропагандиста и в Ровенской области. Он продвигал коммунистические идеи и распространял запрещенную в Украине тоталитарную символику.
В настоящее время всем разоблаченным участникам агентуры доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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