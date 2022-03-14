В Украине разоблачена хакерская группировка

18:03 16 июня Киев, Украина

Разоблачена группа хакеров, совершившая кибератаки на корейские компании и американские университеты, нанесенный ущерб составил полмиллиарда долларов.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора

"В ходе международной спецоперации, проведенной совместно с правоохранителями Республики Корея и США, прокуроры Офиса Генерального прокурора (с - ред.) работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространение вируса-шифровальщика и нанесла иностранным компаниям ущерб на общую сумму около полумиллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком "Clop" четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.



В 2021 году группировка совершила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.



За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших.



Во время 24 обысков в Киеве и области по месту жительства шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около 58 тыс. долларов, 3000 евро, более 1,5 млн грн наличных, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.



Сейчас продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.