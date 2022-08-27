В Украине растет число детей-жертв российской агрессии

Российский классик Достоевский сказал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка». Россияне давно не читают своих классиков. Не менее 1063 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По состоянию на утро субботы 6 августа официальное число детей-жертв составило 361, более 702 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора.

Указано, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 58, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

Накануне стало известно, что 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

Напомним, 1 августа в Украине заработал государственный портал розыска детей Дети войны. Им могут воспользоваться все, кто располагает информацией о ребенке, пострадавшем из-за военной агрессии рф.