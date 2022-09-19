В Украине расследуют 5 случаев сексуального насилия над детьми со стороны российских военных

17:41 19 сентября Киев, Украина

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что на данным момент установлено пять случаев насилия над детьми и подростками, совершенных российскими оккупантами.
 
По его словам, возраст переживших насилие — от 4 до 16 лет.
«Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше», — подчеркнул Костин.
Он рассказал, что с детьми, пережившими сексуальное насилие, работают по системе «зеленая комната». Она предполагает, что ребенок вместе с психологом остается в комнате, где создана комфортная обстановка. В это время за стеной в темной комнате стоят следователи — они смотрят на ребенка через зеркало Гезелла, которое работает только при игре света.
 
В целом по сексуальному насилию в Офисе генерального прокурора, по словам Костина, находится несколько десятков дел.
 
По его словам, вместе с международными партнерами разрабатывается стратегия расследования таких преступлений.
“Но... Вы знаете, что любые преступления сексуального характера характеризуются очень высоким уровнем латентности, извиняюсь за это слово, это юридический термин. То есть их совершается гораздо больше, чем об этом известно хотя бы потому, что многие просто не хотят по разным причинам коммуникировать. Поэтому мы можем опираться только на те факты, по которым у нас есть определенные заявления и по которым предоставляются определенные показания”, - резюмировал глава Офиса генпрокурора.