В Украине расследуют 5 случаев сексуального насилия над детьми со стороны российских военных

17:41 19 сентября Киев, Украина

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что на данным момент установлено пять случаев насилия над детьми и подростками, совершенных российскими оккупантами.

По его словам, возраст переживших насилие — от 4 до 16 лет.

«Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше», — подчеркнул Костин.

Он рассказал, что с детьми, пережившими сексуальное насилие, работают по системе «зеленая комната». Она предполагает, что ребенок вместе с психологом остается в комнате, где создана комфортная обстановка. В это время за стеной в темной комнате стоят следователи — они смотрят на ребенка через зеркало Гезелла, которое работает только при игре света.

В целом по сексуальному насилию в Офисе генерального прокурора, по словам Костина, находится несколько десятков дел.

По его словам, вместе с международными партнерами разрабатывается стратегия расследования таких преступлений.