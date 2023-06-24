В Украине проверят всех военкомов - Зеленский

Правоохранители и НАПК проверят всех военкомов в Украине. Причина внезапной проверки – покупка одесским военкомом недвижимости в Испании.
Об этом по итогам заседания Ставки Главнокомандующего 23 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом по итогам заседания Ставки Главнокомандующего 23 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, также будет создана комиссия для проверки всех украинских военнослужащих.
Кроме того, на Ставке Главнокомандующего были рассмотрены вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами и темпы роста производства в украинском оборонно-промышленном комплексе.
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