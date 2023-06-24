В Украине проверят всех военкомов - Зеленский

20:15 23 июня Киев, Украина





Об этом по итогам заседания Ставки Главнокомандующего 23 июня сообщил президент Украины Владимир Правоохранители и НАПК проверят всех военкомов в Украине. Причина внезапной проверки – покупка одесским военкомом недвижимости в Испании.Об этом по итогам заседания Ставки Главнокомандующего 23 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - говорится в сообщении Владимира Зеленского.

По словам президента, также будет создана комиссия для проверки всех украинских военнослужащих.

"Под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК будет создана комиссия для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, погибающих на фронте", — подчеркнул. Владимир Зеленский.

Кроме того, на Ставке Главнокомандующего были рассмотрены вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами и темпы роста производства в украинском оборонно-промышленном комплексе.