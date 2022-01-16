В Украине продолжают устранять последствия непогоды

Сильные ветры, вызванные противостоянием антициклона Carlos и циклона Famke, бушевали накануне по всей Украине. Местами скорость ветра достигала 27 м/с. В результате были обесточены более 1400 населенных пунктов. Сильнее всего разрушительный ветер навредил на западе, в центре и севере страны.

По данным ГСЧС, на утро 16 января без электричества остаются еще 67 населенных пунктов в пяти регионах страны. Сильнее всех пострадала Житомирская область, там без света на сегодня оставались 25 сел.

К работам по восстановлению электроснабжения службы ГСЧС привлекли и местные бригады облэнерго.

Отметим, что порывы сильного ветра во многих городах Украины повалили высокие новогодние елки.

Сегодня ветер в стране немного утих, но, по прогнозу синоптиков, 17–18 января он вновь усилится.