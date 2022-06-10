В Украине повреждено или разрушено 20% телекоммуникационной инфраструктуры

19:45 10 июня Киев, Украина

В результате российской агрессии против Украины повреждено или разрушено 20% телекоммуникационной инфраструктуры страны, в частности, полностью или частично прекращена работа более 3 тысяч базовых станций мобильных операторов.

Такие данные по состоянию на 10 июня 2022 сообщил Госспецсвязи.



По информации председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, которую он озвучил на заседании Международного союза электросвязи (МСЭ), российские оккупанты уничтожают оборудование, перехватывают каналы связи и частоты вещания, вытесняют и заменяют украинские телеканалы и радиостанции российскими пропагандистскими программами для тотальной дезинформации украинского народа.



В частности, не работают более 20 телевизионных станций, повреждены тысячи километров волоконных сетей, более половины населения Украины имели перебои с доступом к интернету.



Несколько кибератак россиян оказали влияние на функционирование государственного и частного секторов и отдельных лиц, подчеркнул Щиголь.



Он призвал международное сообщество оказать поддержку усилий Украины по восстановлению телекоммуникационной и телеязыковой инфраструктуры и обеспечению устойчивости нашей страны.