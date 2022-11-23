В Украине остановлена работа энергоблоков на двух атомных электростанциях

На Хмельницкой и Пивденноукраинской электростанциях остановлена работа энергоблоков после ракетного удара российских агрессоров.
Так, об остановке работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина, города-спутника станции, Александр Супрунюк.
Так, об остановке работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина, города-спутника станции, Александр Супрунюк.
Также были аварийно остановлены все энергоблоки Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области. Об этом сказал спикер Энергоатома Леонид Олейник.
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