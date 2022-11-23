В Украине остановлена работа энергоблоков на двух атомных электростанциях

17:32 23 ноября Киев, Украина

На Хмельницкой и Пивденноукраинской электростанциях остановлена работа энергоблоков после ракетного удара российских агрессоров.

Так, об остановке работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина, города-спутника станции, Александр Супрунюк.
 
"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение, вода, возможно тепло. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее", – написал он в Facebook.
 
Также были аварийно остановлены все энергоблоки Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области. Об этом сказал спикер Энергоатома Леонид Олейник.
 
"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", – отметил он.