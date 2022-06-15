В Украине ликвидирован роccийский военный прoпагандист Сергей Постнов

11:43 15 июня Киев, Украина

Вооруженные силы Украины, в ночь на 14 июня, ликвидировали российского полковника, военного пропагандиста Сергея Постнова.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Постнов являлся начальником отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации росгвардии и снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск

В частности, в составе группировки «V» он прорывался в Гостомель. Участвовал в зaхвате ряда городов и населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях.



Ликвидацию Сергея Постнова украинскими защитниками уже подтвердили в россии, о чем сообщают их СМИ. По данным пропагандистов, он "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в разных горячих точках".







