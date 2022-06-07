В Украине ликвидировали оккупанта, который мог быть причастен к расстрелам на Майдане

19:38 07 июня Киев, Украина

В Украине ликвидирован российский военный, который, вероятно, причастен к событиям на Евромайдане в 2014 году, это стало известно благодаря некрологу, опубликованному российским чиновником Алексеем Штондой.

Из открытых источников стало известно, что Алексей Штонда глава Харабалинского района Астраханской области.

"Вчера вместе с жителями села Хошеутово простились со старшим сержантом ВС рф Рахметом Хадыржановчием Джубановым", - говорится в его сообщении.

В некрологе оккупанта упоминаются его "заслуги перед Отечеством". Среди них – участие в событиях Революции Достоинства, а также в боевых действиях в Сирии и Украине. То бишь именно за массовые убийства мирных людей Джубанов получил несколько российских наград.

Волонтеры проекта InfoNapalm, комментируя обнародованный некролог, предположили, что в нем, возможно, речь идет об одном из участников так называемой черной четы, которая расстреливала активистов на Майдане. О том, что среди убивавших евромайдановцев силовиков были переодеты российские спецназовцы, рассказывал во время допроса в суде экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко .



Напомним, что, по данным прокуратуры, всего во время Революции достоинства пострадали 2,5 тысяч человек, 104 из них погибли – большинство в феврале 2014 года.