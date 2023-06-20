В Украине ликвидировали еще пять схем нелегального выезда военнообязанных за границу

18:42 20 июня Киев, Украина

СБУ разоблачила деятельность еще пяти схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу в разных регионах Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Свои услуги злоумышленники оценивали от 6 до 9 тысяч долларов", — говорится в сообщении СБУ.

В Тернопольской области задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов.

"Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней. В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для выезда за границу", — говорится в сообщении.

В Закарпатской области разоблачили трех местных жителей, которые помогали мужчинам попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов через поле.

"Для конспирации дельцы разработали собственный план, согласно которому они за один "маршрут" несколько раз меняли транспорт. Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех "клиентов" заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых "жучков" , - отметили в СБУ.

В Днепропетровской области задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.



В СБУ говорят, что для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы.



В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.



Во Львовской области разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья.



Продолжаются расследования для привлечения фигурантов к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.