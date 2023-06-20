В Украине ликвидировали еще пять схем нелегального выезда военнообязанных за границу

СБУ разоблачила деятельность еще пяти схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу в разных регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В Тернопольской области задержан бывший руководитель одного из местных военкоматов.
В Закарпатской области разоблачили трех местных жителей, которые помогали мужчинам попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов через поле.
В Днепропетровской области задержан житель Кривого Рога, который предлагал уклонистам выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В СБУ говорят, что для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы.
В Хмельницкой области сообщено о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.
Во Львовской области разоблачены еще три жителя региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья.
Продолжаются расследования для привлечения фигурантов к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
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