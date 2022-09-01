В Украине ежемесячно полиция открывает до 160 уголовных производств по коллаборационизму

14:31 17 августа Киев, Украина

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину и до сих пор Нацполиция расследует около 1200 уголовных производств по коллаборационизму. Ежемесячно в среднем открывают 160 дел.



Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Алена Матвеева.

Говоря о коллаборационизме, представитель МВД заявила, что, согласно данным ЕРДР, в производстве Нацполиции находилось с начала вторжения рф на территорию Украины и до сих пор в общей сложности 1200 уголовных производств.



По ее словам, из них 549 дел возбуждено по таким фактам, как публичное отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий рф, к сотрудничеству с рф, к непризнанию государственного суверенитета Украины на временно захваченных территориях и т.д.

"627 дел было заведено по фактам добровольного занятия гражданами Украины должностей, которые были незаконно созданы на временно оккупированных территориях, а также в оккупационной администрации рф, или относительно добровольного избрания в такие органы и т.д.", - отметила она.

Также Матвеева уточнила, что из этих 1200 уголовных производств в ходе досудебного расследования 199 лицам сообщили о подозрениях.



По информации МВД, эти люди преимущественно являются представителями госорганов и органов местного самоуправления (6), экс-работниками правоохранительных органов (4), представителями ООО или ФЛП (3), гражданскими гражданами (166).