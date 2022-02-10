В Украине без электричества остались почти 300 населенных пунктов

09:57 18 Сентябрь Киев, Украина

По сообщению ГСЧС, на утро 18 сентября результате осложнения погодных условий обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины.



"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.



Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго