В Украине без электричества остались почти 300 населенных пунктов

По сообщению ГСЧС, на утро 18 сентября результате осложнения погодных условий обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины.
"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.
Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.
Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
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