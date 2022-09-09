В Украине арестованы права и продукция сети магазинов Brocard

16:40 09 сентября Киев, Украина

арестовало Бюро экономической безопасности (БЭБ) активы «известной российской бизнесвумен», которой через оффшорную компанию принадлежит сеть парфюмерных магазинов. Об аресте активов сообщил также Офис генпрокурора.

Речь идет о Brocard Татьяне Володиной, также владеющей российской сетью «Л'Этуаль».

Арестовали в общей сложности 420 миллионов гривен с банковских счетов, более 700 тысяч товаров и корпоративные права на сумму 881 000

гривен.

Согласно расследованию БЭБ компания умышленно регистрировала налоговые накладные с заниженной стоимостью и скрывала настоящие объемы продаж. Таким образом она уклонилась от уплаты налога в сумме 33 миллиона гривен.



Кроме этого, сотрудники сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от дистрибьютора – эта схема позволила не платить еще 17,8 миллиона гривен. То есть в госбюджет не поступило более 50 миллионов гривен налогов от этой парфюмерной компании.



В настоящее время БЭБ ведет досудебное расследование по преднамеренному уклонению от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса).

Отметим, что с 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами. А конечным бенефициаром компании была владелица российской сети ЛʼЭтуаль Татьяна Володина. По состоянию на 1 января этого года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 украинских городах. Ежегодная выручка сети, по данным, YouControl, составляет более 3,4 млрд грн.