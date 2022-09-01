В Украине арестовали 308 объектов сети АЗС, связанной с рф

Суд наложил арест на автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС.
Общая сумма корпоративных прав составляет 50 млн гривен, сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) в четверг, 18 августа.
Ведомство не разглашает название сети, но по данным источников Экономической правды речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому Лукойлу.
Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане россии.
Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются рф и российская компания. По данным источников, речь идет о российской нефтяной компании Лукойл. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
В ходе обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Государственно налоговой службой.
Ведомство не разглашает название сети, но по данным источников Экономической правды речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому Лукойлу.
Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане россии.
Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются рф и российская компания. По данным источников, речь идет о российской нефтяной компании Лукойл. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
В ходе обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Государственно налоговой службой.
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