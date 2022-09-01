В Украине арестовали 308 объектов сети АЗС, связанной с рф

15:42 18 августа Киев, Украина

Суд наложил арест на автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС

Общая сумма корпоративных прав составляет 50 млн гривен, сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) в четверг, 18 августа.



Ведомство не разглашает название сети, но по данным источников Экономической правды речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому Лукойлу.



Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане россии.



Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015-2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.



Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.



Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.



Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются рф и российская компания. По данным источников, речь идет о российской нефтяной компании Лукойл. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.



В ходе обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.



Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Государственно налоговой службой.