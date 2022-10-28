В Турции задержана крымскотатарская журналистка по просьбе спецслужб рф

Турецкие правоохранители в Стамбуле взяли под арест журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову по запросу спецслужб российской федерации.
Об этом сообщают СМИ.
Халилова сообщила СМИ, что ее продержали 17 часов по запросу россии якобы из-за запрета на въезд, решается вопрос о запрете на въезд Халиловой в Турцию.
Директора телеканала ATR Айдер Муждабаев отреагировал на этот инцидент публикацией в Facebook.
Об этом сообщают СМИ.
Халилова сообщила СМИ, что ее продержали 17 часов по запросу россии якобы из-за запрета на въезд, решается вопрос о запрете на въезд Халиловой в Турцию.
Директора телеканала ATR Айдер Муждабаев отреагировал на этот инцидент публикацией в Facebook.
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