В Турции возросло число жертв из-за мощного землетрясения

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате мощного землетрясения в понедельник количество жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.
Об этом сообщает CNN Turk.
/>Землетрясение привело к разрушениям в 10 провинциях, в результате было завалено или повреждено 1710 зданий.
Октай предупредил об опасности от афтершоков. По его словам, если здания повреждены, но не разрушены, небольшой афтершок может завалить здание.
По предварительным данным речь шла по меньшей мере о 76 погибших, когда в понедельник на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений, самое мощное - магнитудой 7,4.
237 погибли и 639 людей получили ранения в Сирии в результате серии землетрясений.
Об этом сообщает CNN Turk.
/>Землетрясение привело к разрушениям в 10 провинциях, в результате было завалено или повреждено 1710 зданий.
Октай предупредил об опасности от афтершоков. По его словам, если здания повреждены, но не разрушены, небольшой афтершок может завалить здание.
По предварительным данным речь шла по меньшей мере о 76 погибших, когда в понедельник на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений, самое мощное - магнитудой 7,4.
237 погибли и 639 людей получили ранения в Сирии в результате серии землетрясений.
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