В Турции взорвался газопровод

После землетрясения в турецкой провинции Хатай произошел взрыв на газопроводе и вспыхнул пожар.
Об этом 6 февраля сообщило агентство IHA.
Глава сельской администрации в деревне Топбогазы отметил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров.
Компания Botaş ранее заявила, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу газопроводов в стране, но в качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром стихии.
Об этом 6 февраля сообщило агентство IHA.
Глава сельской администрации в деревне Топбогазы отметил, что взрыв прогремел на двух разных участках газопровода, между которыми порядка трех километров.
Компания Botaş ранее заявила, что разрушительное землетрясение не повлияло на работу газопроводов в стране, но в качестве меры предосторожности было решено приостановить подачу газа в ряд районов рядом с эпицентром стихии.
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