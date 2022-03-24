В Турции микроавтобус с украинскими туристами попал в ДТП, пострадали 9 человек

16:01 28 июня Киев, Украина

В турецкой провинции Айдын, микроавтобус с украинскими туристами, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.



Об этом сообщает турецкое издание Ege Haber.

"В ДТП пострадали 9 человек, в том числе водители столкнувшихся транспортных средств, 1 пассажир и 5 туристов», - сообщает издание.

По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины.

Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.

Пострадавших доставили в местную больницу. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.



Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул за рулем.