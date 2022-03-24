В Турции микроавтобус с украинскими туристами попал в ДТП, пострадали 9 человек

В турецкой провинции Айдын, микроавтобус с украинскими туристами, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.
Об этом сообщает турецкое издание Ege Haber.
По предварительной информации, пострадавшие туристы приехали в Турцию из Украины.
Авария произошла на трассе в районе Шоке, что в провинции Айдын.
Пострадавших доставили в местную больницу. Микроавтобус, перевозивший туристов, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем.
Продолжается расследование инцидента. По предварительным выводам, микроавтобус с туристами выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул за рулем.
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