В тройном ДТП на Львовщине погибла двухлетняя девочка

06:52 20 июля Киев, Украина

На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибла двухлетняя девочка, еще 4 человека госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"19 июля около 17.30 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех транспортных средств… Водитель автомобиля Ауди, 37-летний львовянин, обгоняя в неположенном месте, совершил столкновение с грузовым автомобилем ДАФ, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где водитель совершил столкновение с легковым автомобилем Дэу", - говорится в сообщении.

В результате столкновения авто двухлетняя пассажирка Дэу погибла на месте происшествия.



Еще двое детей, мальчики в возрасте четырех и 12 лет, которые находились в этом же авто, а также еще двое пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы.



Водителя Ауди задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.