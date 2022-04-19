В тройном ДТП на Львовщине погибла двухлетняя девочка

На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибла двухлетняя девочка, еще 4 человека госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
В результате столкновения авто двухлетняя пассажирка Дэу погибла на месте происшествия.
Еще двое детей, мальчики в возрасте четырех и 12 лет, которые находились в этом же авто, а также еще двое пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы.
Водителя Ауди задержали. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
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