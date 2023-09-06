В трех российских городах прогремели взрывы, снова работала ПВО - СМИ

08:03 30 августа Киев, Украина

Ночью 30 августа в ряде российских городов прогремели взрывы, в частности, в Брянске, Туле и Орловской области.



Об этом сообщают российские СМИ в своих ТГ-каналах.



В Брянске прогремело несколько взрывов. Губернатор Брянской области рф александр богомаз заявил о сбитии трех беспилотников.

"Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

Российские паблики сообщили также о взрывах в Туле.

Взрывы этой ночью прогремели и в Орловской области рф.