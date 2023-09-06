В трех российских городах прогремели взрывы, снова работала ПВО - СМИ

Ночью 30 августа в ряде российских городов прогремели взрывы, в частности, в Брянске, Туле и Орловской области.
Об этом сообщают российские СМИ в своих ТГ-каналах.
В Брянске прогремело несколько взрывов. Губернатор Брянской области рф александр богомаз заявил о сбитии трех беспилотников.
Об этом сообщают российские СМИ в своих ТГ-каналах.
В Брянске прогремело несколько взрывов. Губернатор Брянской области рф александр богомаз заявил о сбитии трех беспилотников.
Российские паблики сообщили также о взрывах в Туле.
Взрывы этой ночью прогремели и в Орловской области рф.
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