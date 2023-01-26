В трех регионах Украины экстренно отключают свет

На Киевщине, Одесчине и Днепропетровщине энергетики экстренно отключают энергоснабжение в связи с угрозой российских ракетных ударов.
Об этом сообщают ДТЭК в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Об этом сообщают ДТЭК в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Энергетики подчеркивают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в ПВО.
Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и что уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.
Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.
Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей.
В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.
Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в ПВО.
Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и что уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.
Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.
Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей.
В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.
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