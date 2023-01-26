В трех регионах Украины экстренно отключают свет

09:08 26 января Киев, Украина





Об этом сообщают ДТЭК в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram На Киевщине , Одесчине и Днепропетровщине энергетики экстренно отключают энергоснабжение в связи с угрозой российских ракетных ударов.Об этом сообщают ДТЭК в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света",- отмечает ДТЭК.

Энергетики подчеркивают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.



Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в ПВО.



Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и что уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.



Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.



Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей.



В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.