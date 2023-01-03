В трех городах Украины раздались анонимные звонки о минировании

Утром, 3 января, неустановленные лица сообщили о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах. Об этом сообщают местные власти.
По словам главы Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля в областном центре заминировали органы власти, школы и ТРЦ.
По словам главы Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля в областном центре заминировали органы власти, школы и ТРЦ.
В Кривом Роге правоохранители и взрывотехники также проверяют гипермаркет Metro на предмет заминирования. Всех людей эвакуировали.
Аналогичная ситуация в Киеве, где проверяют гипермаркет у станции метро Почайна.
Аналогичная ситуация в Киеве, где проверяют гипермаркет у станции метро Почайна.
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