В трех городах Украины раздались анонимные звонки о минировании

15:23 03 января Киев, Украина

Утром, 3 января, неустановленные лица сообщили о взрывчатке в органах власти, школах, торговых центрах. Об этом сообщают местные власти.

По словам главы Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля в областном центре заминировали органы власти, школы и ТРЦ.
 
"На месте уже работают взрывотехники и кинологи ГУ Нацполиции области вместе с ГСЧС и СБУ. Эвакуируют людей и проверяют здания. Враг еще раз нагнетает панику", - написал Коваль в Telegram.
 
В Кривом Роге правоохранители и взрывотехники также проверяют гипермаркет Metro на предмет заминирования. Всех людей эвакуировали.

Аналогичная ситуация в Киеве, где проверяют гипермаркет у станции метро Почайна.