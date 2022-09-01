В Торецке россияне нанесли ракетный удар по частному дому

Оккупанты попали в дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, оккупанты попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.
Кириленко также сообщил, что в Авдеевке ночью были единичные "прилеты" в старый город, а под утро — в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.
В Очеретинской общине под огнем оказались Пески и Невельское, последствия обстрелов устанавливаются.
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