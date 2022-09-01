В Торецке россияне нанесли ракетный удар по частному дому

12:20 17 августа Киев, Украина

Оккупанты попали в дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Вечером из артиллерии обстреляли Торецк — попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка",- сообщил он.



По его словам, оккупанты попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке, где под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.



Кириленко также сообщил, что в Авдеевке ночью были единичные "прилеты" в старый город, а под утро — в центр и в район Авдеевского коксохимического завода.

"За ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке - повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших. На утро обстрелу подверглась Дружковка — разрушено около 10 частных домов", - отметил Кириленко.



В Очеретинской общине под огнем оказались Пески и Невельское, последствия обстрелов устанавливаются.