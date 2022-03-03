В Тернопольской области зафиксирован массовый мор рыбы

13:12 08 Октябрь Киев, Украина

В пруду в селе Соколов погибли тысячи карасей. Они поднимались на поверхность водоема, чтобы схватить хоть немного кислорода — водоем покрылся слоем мертвой рыбы. Массовую гибель рыбы расследует полиция в Тернопольской области.



Местные спасают полуживую рыбу, чтобы выпустить ее в другой водоем, потому что на этом пруду она вся всплыла на поверхность. "Это беда! Весь малек, а не будет рыбы вообще. Вся дохлая", — говорят люди.



Малек полностью покрыл берег и произошло такое не впервые, говорят местные. "Это часто бывает, почти каждый год такое. Запах очень плохой здесь, невозможно дышать. Что-то выпускают в эту воду, видите, что вода черная, она воняет навозом", — говорит Надежда Рубайко.



Женщина намекает на выбросы из молочного комплекса, который расположен в деревне. Рядом с ним протекает ручей, впадающий в пруд. Эту версию поддерживает и руководство местной общины. Но, говорят, предприятие частное, доступа и рычагов воздействия к нему не имеют. "Тот комплекс владелец купил задолго до моей каденции, задолго до каденции этих депутатов", — говорит председатель Золотопотоцкого ОТГ Ростислав Кушик.



Еще весной выделили земельный участок в селе для построения очистных сооружений, но их до сих пор нет.



"Сейчас мы практически исключили утечку любой жидкости, каких-либо последствий жизнедеятельности содержание скота за пределы фермы", — рассказывает директор молочного комплекса Казимир Пепел.



И намекает на загрязнение пруда самими же крестьянами. "Там и картофель плавает и помидоры, кучи мусора какого. То есть вы сами понимаете, что люди сами привели к этому", — добавляет мужчина.



Кто испачкал стал настолько, что рыба в нем задохнулась, расследуют правоохранители, уже начали уголовное производство.