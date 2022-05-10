В Тернопольской области упал легкомоторный самолет

В Козовском районе Тернопольской области потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате катастрофы погиб пилот.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 9 декабря.
На месте происшествия от ГСЧС были привлечены 5 спасателей.
По информации полиции Тернопольской области, очевидцами события были местные жители. На месте полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.
Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
По информации полиции Тернопольской области, очевидцами события были местные жители. На месте полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.
Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
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