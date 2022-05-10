В Тернопольской области упал легкомоторный самолет

19:12 09 декабря Киев, Украина

В Козовском районе Тернопольской области потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате катастрофы погиб пилот.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 9 декабря.
"9 декабря ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района, упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", — говорится в сообщении.
фото: сообщение ГСЧС о падении самолета
На месте происшествия от ГСЧС были привлечены 5 спасателей.

По информации полиции Тернопольской области, очевидцами события были местные жители. На месте полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.