В Тернополе сгорел ресторан, обошлось без жертв
12:25 24 июня Киев, Украина
В тернопольском
ресторане "Круговорот" произошел пожар
, с распространением на кровлю рядом расположенной двухэтажного здания.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в городе Тернополе по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот", огонь успел распространиться на соседнее здание. К тушению пожара были привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС",- говорится в сообщении.
В 10:56 пожар локализован на площади 500 кв, в 11:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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