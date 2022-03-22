В Тернополе сгорел ресторан, обошлось без жертв

тернопольском ресторане "Круговорот" произошел пожар , с распространением на кровлю рядом расположенной двухэтажного здания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в городе Тернополе по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот", огонь успел распространиться на соседнее здание. К тушению пожара были привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС",- говорится в сообщении.

В 10:56 пожар локализован на площади 500 кв, в 11:26 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.



