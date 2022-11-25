В Тернополе разоблачили группировку, которая переправила за границу более 300 уклонистов

18:33 25 ноября Киев, Украина

Частные предприниматели из Тернопольской области вывезли за границу с территории Украины более трехсот военнообязанных мужчин. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.



Указывается, что на территории Тернопольской области преступная группировка начала злоупотреблять своими возможностями еще в начале мая: имея доступ к электронной системе Путь, предприниматели вписывали в нее желающих незаконно покинуть Украину во время мобилизации, но под именами других водителей.



Цена услуги зависела от срока пребывания за границей: выехать на месяц стоило 300 долларов США, а за неограниченный срок нужно было заплатить от 2,5 до 3 тысяч долларов. За шесть месяцев предприниматели переправили за границу более 300 мужчин.



Спецоперацию по разоблачению группы правоохранители провели на двух пунктах пропуска: Угринове остановили пять микроавтобусов, а в Раве-Русской – два. Этим транспортом за границу должны были выехать семь мужчин.



В помещениях "бизнесменов" оперативники провели 21 обыск, изъяли более 4 миллионов гривен, 9 бусов, легковой автомобиль, бытовую технику и записную книжку. Полицейские обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на все изъятое имущество.



Троим организаторам уже объявили подозрение в незаконной переправка лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой или по корыстным мотивам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.