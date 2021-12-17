В супермаркете мужчина подрался из-за маски. Видео

В соцсетях появилось видео, как агрессивного покупателя супермаркета успокаивает охранник. Инцидент произошел из-за ярого нежелания мужчины надевать маску. После того, как ему сделали замечание, он разозлился и начал нападать на продава и охранника.

Работник оказался не из слабых и после нескольких ловких уворотов от удара агрессора одним ударом повалил нападавшего на пол. Позже приехала поли, но до этого момента агрессора держали обезвреженным на полу.

Внимание! В видео слышна ненормативная лексика.