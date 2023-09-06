В Сумской области СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за ВСУ

10:46 04 сентября Киев, Украина

Жители приграничных районов Сумщины, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны россии, даже не догадывались, что наводчиком смертоносного оружия является их земляк, житель Шосткинского района.

Как сообщила в понедельник, 4 сентября, пресс-служба СБУ, в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ рф.

Предатель собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области. Делал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле. Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто уезжал на территорию россии, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в рф. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках. При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Задержанному доложено о подозрении в государственной измене и контрабанде. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

В Одессе СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР".