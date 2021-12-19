В Сумской области горел жилой дом: хозяина доставили в хирургическое отделение

В Сумской области в пожаре пострадал человек. Хозяин жилого дома по улице Берегово села Карабутово Конотопского района решил самостоятельно потушить огонь в собственном доме.

Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины.

Спасатели получили звонок 26 ноября в 05:00, в котором местные жители села сообщили, что горит дом в селе Карабутово Конотопского района.

На вызов по указанному адресу были направлены дежурные отделения пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, в составе 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава.

По прибытии на место происшествия пожарными был установлено, что горит жилой дом и из-под кровли вырывается пламя.

Также спасатели выяснили, что хозяин дома 1967 года рождения пытался самостоятельно потушить огонь, но получил серьезные травмы.

Его медицинская экстренная помощь доставила в хирургическое отделение местной центральной больницы.

Огонь разрастался внутри дома, и возникла угроза распространению пожара на остальные хозпостройки.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды автоцистерны для тушения огня, спасателям довелось прибегнуть к дозаправке от водонапорной башни, которая находилась в 4 км от участка возгорания.

Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь в 10:18.

Устанавливаются причины возгорания.