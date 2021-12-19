В Сумской области, 19 ноября, произошла техническая авария: нефть покрыла 210 кв. метров земли

В Сумской области, 19 ноября, произошла техническая авария, нефтепровод «Лутище-Качановка» поврежден.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает Государственная экологическая инспекция.

Государственная инспекция в пятницу получила оперативное сообщение, в котором говорилось, что на нефтепроводе в Сумской области произошла разгерметизация канала «Лутище-Качановка» (ПК151+00).

Земли, где проходит этот нефтепровод, залиты нефтью, площадью 210 кв. метров. Нефтеводной смесью загрязнены пахотные поля. Разгерметизация канала происходит уже не первый раз.

На полученное сообщение на место аварийного участка были отправлены специалисты государственной экологической инспекции для выяснения обстоятельств возникшей аварии, чтобы в дальнейшем устранить ее причины и последствия. Также специалисты произведут точный замер загрязненного участка и отбора проб почвы для экспертизы.

"Теперь комиссия НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» осуществляет обследование территории вокруг нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии", - говорится в сообщении.