В Сумах с ножом в руках мужчина ограбил кредитное отделение

Вооружившись ножом и одев на лицо медицинскую защитную маску, житель Сумщины пришел грабить одно из кредитных отделений Сум.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
По данным полиции, 8 августа в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и была введена в действие специальная полицейская операция.
По данным полиции, 8 августа в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и была введена в действие специальная полицейская операция.
Отмечается, что благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника удалось найти за несколько часов.
Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.
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