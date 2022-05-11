В Сумах с ножом в руках мужчина ограбил кредитное отделение

10:09 09 августа Киев, Украина

Вооружившись ножом и одев на лицо медицинскую защитную маску, житель Сумщины пришел грабить одно из кредитных отделений Сум.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.



По данным полиции, 8 августа в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и была введена в действие специальная полицейская операция.

"Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, на котором была защитная маска. Угрожая ножом мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 гривен. После чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника удалось найти за несколько часов.



Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.