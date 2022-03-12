В Сумах обнаружена свалка опасных отходов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную свалку медицинских отходов по улице Пограничной в Сумах.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
Отмечается, что на место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.
Отмечается, что на место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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