В Сумах обнаружена свалка опасных отходов

20:56 11 июня Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконную свалку медицинских отходов по улице Пограничной в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.



Отмечается, что на место происшествия выехали правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы. Территорию обследовали и отобрали образцы медицинских отходов.

"Во время осмотра территории обнаружен грузовой автомобиль Скания с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку", - говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (Загрязнение или порча земель). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.