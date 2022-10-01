В субботу 1 октября были вновь обстреляны Одесса и Николаев

Сирены воздушной тревоги стали раздаваться во многих областях Украины ночью 1 октября, немного после 4 утра.
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Повреждены здания, однако люди не пострадали. Об этом сообщает спикер местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук на своем Telegram-канале.
Чиновник предположил, что захватчики применили Искандер.
Россияне ночью обстреляли Николаев и попали в жилой дом. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Подробности удара пока не разглашаются.
Напомним, утром 30 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Под обстрел попала гражданская гуманитарная автоколонна на выезде из города в районе авторынка. По последним данным, в результате атаки погибли 30 человек, более 80 были ранены.
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