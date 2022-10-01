В субботу 1 октября были вновь обстреляны Одесса и Николаев

Сирены воздушной тревоги стали раздаваться во многих областях Украины ночью 1 октября, немного после 4 утра.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Повреждены здания, однако люди не пострадали. Об этом сообщает спикер местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук на своем Telegram-канале.

Чиновник предположил, что захватчики применили Искандер.

"Двумя ракетами попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - рассказал он.

Россияне ночью обстреляли Николаев и попали в жилой дом. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы", - сообщил он.

Подробности удара пока не разглашаются.

Напомним, утром 30 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Под обстрел попала гражданская гуманитарная автоколонна на выезде из города в районе авторынка. По последним данным, в результате атаки погибли 30 человек, более 80 были ранены.