В столице за рулем троллейбуса умер водитель

Водитель столичного троллейбуса умер за рулем. Медики больше получаса боролись за его жизнь, но мужчину спасти так и не удалось.

Об этом в Facebook сообщает Киевская служба спасения КАРС.

"Сегодня около 8.30 часов утра, идя на работу, работник КАРС Киевская служба спасения заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой, что в Подольском районе Киева, неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо", - говорится в сообщении.

Спасатель вызвал службу 103 и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом. Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи.



Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось, водитель умер.