В столице за рулем троллейбуса умер водитель

Водитель столичного троллейбуса умер за рулем. Медики больше получаса боролись за его жизнь, но мужчину спасти так и не удалось.
Об этом в Facebook сообщает Киевская служба спасения КАРС.
Спасатель вызвал службу 103 и позвал на помощь коллег из службы КАРС, чье подразделение находится рядом. Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи.
Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось, водитель умер.
Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось, водитель умер.
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