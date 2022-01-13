В столице в течение 10 минут полностью выгорел пассажирский автобус

15:17 29 Апрель Киев, Украина

Сегодня около двух часов дня в столице во время следования по привычному маршруту, загорелся автобус . Во время возгорания в салоне транспортного средства находились пассажиры, по данным очевидцев никто не пострадал.

Об этом сообщает Киев -Оперативный.

"В Киеве полностью сгорел автобус: пожар общественного транспорта маршрута 102 в столице на проспекте Правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут, однако автобус полностью выгорел", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что автобус до прибытия спасателей ГСЧС люди пытались потушить своими силами. Пострадавших нет. По предварительной информации возгорание возникло из-за неполадки в моторном отсеке.



В ГСЧС сообщили, что в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.