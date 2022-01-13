В столице в течение 10 минут полностью выгорел пассажирский автобус

Сегодня около двух часов дня в столице во время следования по привычному маршруту, загорелся автобус. Во время возгорания в салоне транспортного средства находились пассажиры, по данным очевидцев никто не пострадал.
Об этом сообщает Киев-Оперативный.
Очевидцы сообщают, что автобус до прибытия спасателей ГСЧС люди пытались потушить своими силами. Пострадавших нет. По предварительной информации возгорание возникло из-за неполадки в моторном отсеке.
В ГСЧС сообщили, что в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.
В ГСЧС сообщили, что в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.
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