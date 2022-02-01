В столице пьяный водитель перевернул 40-тонный бетоновоз

Сегодня на столичном проспекте Леся Курбаса по вине очень пьяного водителя перевернулся 40-тонный бетоновоз.
Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.
"40 тонн бетоновоз и 1.44 промилле: в Киеве на Курбаса опрокинулся очень пьяный водитель грузовика миксера", - говорится в одном из сообщений.
Сообщается, что в результате ДТП движение транспорта осложнено. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.
"40 тонн бетоновоз и 1.44 промилле: в Киеве на Курбаса опрокинулся очень пьяный водитель грузовика миксера", - говорится в одном из сообщений.
Сообщается, что в результате ДТП движение транспорта осложнено. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские.
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