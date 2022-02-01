В столице пьяный водитель перевернул 40-тонный бетоновоз

12:08 12 Май Киев, Украина

Сегодня на столичном проспекте Леся Курбаса по вине очень пьяного водителя перевернулся 40-тонный бетоновоз.
 
Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

"40 тонн бетоновоз и 1.44 промилле: в Киеве на Курбаса опрокинулся очень пьяный водитель грузовика миксера", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что в результате ДТП движение транспорта осложнено. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские.