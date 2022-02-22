В столице из-за бутылки с зажигательной смесью горел троллейбус

13:59 26 Май Киев, Украина

27-летний житель столицы бросил в окно троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. Бутылка, разбив окно, загорелась, огонь перекинулся далее на салон троллейбуса. В результате инцидента пострадала одна пассажирка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"В полицию Киева поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус. Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажир общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

Действия правонарушителя пресекли пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые несли службу неподалеку.



Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.



Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инцидента будет дана правовая квалификация.