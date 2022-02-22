В столице из-за бутылки с зажигательной смесью горел троллейбус

27-летний житель столицы бросил в окно троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. Бутылка, разбив окно, загорелась, огонь перекинулся далее на салон троллейбуса. В результате инцидента пострадала одна пассажирка.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Действия правонарушителя пресекли пассажиры троллейбуса совместно с участковыми, которые несли службу неподалеку.
Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.
Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инцидента будет дана правовая квалификация.
Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.
Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инцидента будет дана правовая квалификация.
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