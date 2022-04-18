В столице горят склады с продуктами: пожар тушат с восьми утра. ФОТО

Сегодня около восьми утра оперативная служба ГСЧС получила сигнал о возгорании складских помещений по ул. Пироговский шлях, 154, которая находится в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает служба ГСЧС.
В столице горит одноэтажное складское помещение по ул. Пироговский шлях, 154. На данный момент спасатели пытаются потушить пожар. Произошло частичное обрушение здания. Дым от пожара виден за сотни метров.
В ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:38. Как оказалось, горит 1-этажное складское здание с продуктами, на площади 600 кв. м. Сейчас идет локализация пожара. На месте происшествия работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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