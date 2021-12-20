В Старом Крыму после обыска задержан активист Нариман Аметов

14:33 17 Декабрь Киев, Украина





Согласно имеющейся информации от родственников, следственные действия начались в 5:55 утра, в 6:30 утра Наримана Сегодня, 17 декабря в Старом Крыму силовики оккупационных властей провели обыск и задержали крымского татарина Наримана Аметова.Согласно имеющейся информации от родственников, следственные действия начались в 5:55 утра, в 6:30 утра Наримана

вывели через задний двор, а обыск уже продолжался без него в присутствии его жены.

Активисты сообщили, что в ходе обыска были изъяты все мобильные телефоны и приставка для ТВ. Протоколы обыска семье

не оставили.

Как сообщила жена Наримана Эльмаз Аметова, в постановление на обыск, зачитанном силовиками, говорилось о якобы причастности ее супруга к взрыву на газопроводе в Перевальном.

По этому делу российские власти задержали, в частности, зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова.



Активисты проживающих с ним в одном городе, рассказали, что 33-летний Нариман был активным участником в общественных инициативах и онлайн-флешмобах, а также посещал судебные заседания по политически мотивированным уголовным делам в Крыму и Ростове-на-Дону.



Официальных комментариев оккупационных властей пока нет.