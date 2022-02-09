В США обвиняют супругов в отмывании биткоинов, украденных в результате хакерского взлома биржи Bitfinex

Министерство юстиции США сообщило об аресте супружеской пары, которая пыталась "отмыть" 4,5 млрд долларов через биткоины.
34-летний Илья Датч Лихтенштейн и его 31-летняя жена Гедер Морган были арестованы во вторник в Нью-Йорке. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нанесении ущерба правительству Соединенных Штатов в результате мошеннических действий.
Прокуроры говорят, что подозреваемые супруги использовали незаконные доходы на разнообразные вещи - от золота до NFT и "обычных подарочных карт" до американских супермаркетов.
Правительство также изъяло 3,6 миллиарда долларов в похищенной криптовалюте, что напрямую связывают с виртуальным взломом сервиса обмена криптовалют Bitfinex в 2016 году. Это один из самых больших взломов в истории, тогда преступники похитили 20% от всей стоимости биткоина. На момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в 71 млн долларов в биткойнах, однако, с учетом роста стоимости криптовалюты, сейчас объем украденных биткойнов оценивается в более чем 4,5 млрд долларов.
Как отметила заместитель министра финансов США Лиза Монако, это самое большое в истории изъятие финансов американским правительством. Она добавила, что это показывает, что криптовалюты – это не "безопасное убежище для преступников".
34-летний Илья Датч Лихтенштейн и его 31-летняя жена Гедер Морган были арестованы во вторник в Нью-Йорке. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нанесении ущерба правительству Соединенных Штатов в результате мошеннических действий.
Прокуроры говорят, что подозреваемые супруги использовали незаконные доходы на разнообразные вещи - от золота до NFT и "обычных подарочных карт" до американских супермаркетов.
Правительство также изъяло 3,6 миллиарда долларов в похищенной криптовалюте, что напрямую связывают с виртуальным взломом сервиса обмена криптовалют Bitfinex в 2016 году. Это один из самых больших взломов в истории, тогда преступники похитили 20% от всей стоимости биткоина. На момент совершения преступления стоимость похищенных средств оценивалась в 71 млн долларов в биткойнах, однако, с учетом роста стоимости криптовалюты, сейчас объем украденных биткойнов оценивается в более чем 4,5 млрд долларов.
Как отметила заместитель министра финансов США Лиза Монако, это самое большое в истории изъятие финансов американским правительством. Она добавила, что это показывает, что криптовалюты – это не "безопасное убежище для преступников".
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