В США мощный торнадо разрушил склад Amazon

11:48 11 Декабрь Киев, Украина

О разрушительной силе таких вихревых ураганов как торнадо известно очень много. Вчера синоптические службы США предупредили о надвигающемся на ряд округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс мощном торнадо. И все же последствия разрушительной силы стихии потрясают своими масштабами.

Так, в штате Иллинойс было значительно разрушено складское помещение компании Amazon в городе Эдвардсвилл. По сообщению телеканала Fox News, на сегодня, 11 декабря, под завалами могут оставаться от 50 до 100 человек. Спасательные работы продолжаются.

Большую трагедию торнадо принес в Монетт (штат Арканзас). Там был разрушен дом престарелых, где погибли не менее двух человек и около 20-ти находятся под руинами. Пятеро человек, которые смогли самостоятельно выбраться из-под обломков здания, госпитализированы с травмами.

Напомним, как бушевал на этой неделе шторм Барра. В Великобритании и Ирландии были закрыты школы, почти 50 тысяч населения были лишены электроснабжения.

Затем, уже в Испании, из-за этого шторма разлились реки и затопили два региона на севере страны. Под оползнем погиб один человек.