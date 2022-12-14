В США 5 россиян обвинили в организации контрабанды электроники для рф

11:13 14 декабря Киев, Украина





Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.



В общей сложности группе лиц из семи человек предъявлены обвинения по 16 пунктам, включая мошенничество, преступный сговор, контрабанду, отмывание денег и нарушение санкций. Каждому из них может грозить до 30 лет тюремного заключения.



Согласно обвинительному заключению, подсудимые незаконно закупали и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия. Власти Штатов предъявили пятерым гражданам россии и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электронных компонентов для российской оборонной промышленности и боеприпасов в обход санкций.Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.В общей сложности группе лиц из семи человек предъявлены обвинения по 16 пунктам, включая мошенничество, преступный сговор, контрабанду, отмывание денег и нарушение санкций. Каждому из них может грозить до 30 лет тюремного заключения.Согласно обвинительному заключению, подсудимые незаконно закупали и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия.

"Ответчики организовали сложную сеть закупок, которая позволила незаконно получить секретные американские технологии для содействия российской военной машине", - аявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.

В обвинительном списке - граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок.



При этом Конощенка подозревают в том, что он офицер ФСБ. По данным ведомства, мужчина отправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в россию, в том числе электронику двойного назначения и военные боеприпасы, подлежащие экспортному контролю.



Эстонские власти арестовали его по запросу США и собираются экстрадировать.



Как уточнили в Минюсте США, обвиняемые вели свою деятельность в интересах московских компаний Серния Инжиниринг и Сертал. Эти фирмы, как считает Вашингтон, "под руководством российских спецслужб закупают передовую электронику и сложное испытательное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора".



Один из обвиняемых резидентов США уже арестован, другой сам сдался властям.