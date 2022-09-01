В случае аварии на ЗАЭС принудительной эвакуации подлежат около 400 тысяч человек

14:01 16 августа Киев, Украина





Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух . Сейчас идет корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. В случае аварии на АЭС из Запорожской и Днепропетровской области необходимо будет эвакуировать около 400 тысяч человек.Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения в результате возможной аварии на АЭС, то это больше 200 тысяч в нашей области и 200 тысяч в Днепропетровской области. Речь идет о городах Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие”, – сказал он.

Старух отметил, что проблема в том, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень сложно, потому что часть территории захвачена.



Глава области сказал, что созданы соответствующие управленческие структуры, сейчас происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.



Что касается радиационного состояния на АЭС, то оно стабильно. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за опасной деятельности россиян.