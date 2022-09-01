В случае аварии на ЗАЭС принудительной эвакуации подлежат около 400 тысяч человек

Сейчас идет корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. В случае аварии на АЭС из Запорожской и Днепропетровской области необходимо будет эвакуировать около 400 тысяч человек.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
Старух отметил, что проблема в том, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень сложно, потому что часть территории захвачена.
Глава области сказал, что созданы соответствующие управленческие структуры, сейчас происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.
Что касается радиационного состояния на АЭС, то оно стабильно. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за опасной деятельности россиян.
Глава области сказал, что созданы соответствующие управленческие структуры, сейчас происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.
Что касается радиационного состояния на АЭС, то оно стабильно. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за опасной деятельности россиян.
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