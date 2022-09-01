В Славянске оккупанты обстреляли базу Красного Креста

10:14 30 августа Киев, Украина





Об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.



Всего по базе россияне выпустили четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждены три автомобиля. В Славянске Донецкой области из ствольной артиллерии российские военные обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.Об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.Всего по базе россияне выпустили четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждены три автомобиля.

Волонтеры не пострадали. В разрушенном здании размещался эвакуационный отряд, который с 18 апреля эвакуировал раненых, больных и маломобильные группы населения.

Представители Общества Красного Креста Украины доставляли местному населению продуктовые и гигиенические наборы, тарпалин и полиэтилен для ремонта домов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.



Как отмечает Логгинов, это место на всех картах отмечено как резиденцию Красного Креста, так что российское командование об этом знало. Ни на базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Сегодня волонтеры на уцелевшей технике продолжат эвакуацию гражданского населения.