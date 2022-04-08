В Славянске и Краматорске из-за обстрела путепровода заблокированы три эвакуационных поезда

Российские военные нанесли авиаудар по путепроводу у станции Барвенково (Донецкая железная дорога). Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
Об этом в телеграмме сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Об этом в телеграмме сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Он добавил, что сейчас ожидают окончания обстрела для прояснения ситуации, а пассажиров заблокированных поездов пока размешивают на вокзале.
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