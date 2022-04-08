В Славянске и Краматорске из-за обстрела путепровода заблокированы три эвакуационных поезда

20:12 07 апреля Киев, Украина





Об этом в телеграмме сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин. Российские военные нанесли авиаудар по путепроводу у станции Барвенково (Донецкая железная дорога). Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.Об этом в телеграмме сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман , а также дорогая жизнь для десятков тысяч наших граждан сейчас", - написал Камышин.

Он добавил, что сейчас ожидают окончания обстрела для прояснения ситуации, а пассажиров заблокированных поездов пока размешивают на вокзале.