В сирийской столице взорвали военный автобус, 1 человек погиб

Бомба, прикрепленная к автобусу с сирийскими войсками в Дамаске, взорвалась во вторник утром, убив одного солдата и ранив 11, сообщило государственное телевидение.
Согласно сообщению, взрыв произошел в час пик недалеко от столичной площади Омейядов. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку.
В октябре в Дамаске взорвались две бомбы, прикрепленные к автобусу с сирийскими войсками, в результате чего погибли 14 человек. Это был один из самых смертоносных взрывов в столице за последние годы. В то время ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка, называющая себя «Бригады Касиун».
В последние годы теракты в Дамаске были редкостью. Один из последних крупных взрывов произошел в 2017 году, когда террористы-смертники взорвали здание суда и ресторан, в результате чего погибло около 60 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики группировки «Исламское государство».
Экстремистская организация не владеет территорией в Сирии с 2019 года, но продолжает представлять угрозу в виде спящих ячеек, в основном скрывающимися в обширной сирийской пустыне.
Боевики ИГ атаковали сирийские войска в центральной и восточной Сирии. Экстремистская группировка также совершала нападения на поддерживаемых США курдских боевиков на северо-востоке, включая рейд на тюрьму в конце января, который привел к 10-дневным боям в городе Эль-Хасаке. В результате столкновения погибло около 500 человек.
В другом месте сирийская группа гражданской обороны оппозиции, также известная как «Белые каски», заявила, что трое мирных жителей были убиты и еще семь ранены, в том числе ребенок, в результате ракетного обстрела города Азаз на севере страны, удерживаемого поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.
В нем говорится, что неясно, была ли атака совершена из районов, контролируемых возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами или сирийскими правительственными войсками.
Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года, в результате которого погибло почти полмиллиона человек, половина довоенного населения страны, составлявшего 23 миллиона человек, была перемещена, а значительная часть страны была разрушена.
Согласно сообщению, взрыв произошел в час пик недалеко от столичной площади Омейядов. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку.
В октябре в Дамаске взорвались две бомбы, прикрепленные к автобусу с сирийскими войсками, в результате чего погибли 14 человек. Это был один из самых смертоносных взрывов в столице за последние годы. В то время ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка, называющая себя «Бригады Касиун».
В последние годы теракты в Дамаске были редкостью. Один из последних крупных взрывов произошел в 2017 году, когда террористы-смертники взорвали здание суда и ресторан, в результате чего погибло около 60 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики группировки «Исламское государство».
Экстремистская организация не владеет территорией в Сирии с 2019 года, но продолжает представлять угрозу в виде спящих ячеек, в основном скрывающимися в обширной сирийской пустыне.
Боевики ИГ атаковали сирийские войска в центральной и восточной Сирии. Экстремистская группировка также совершала нападения на поддерживаемых США курдских боевиков на северо-востоке, включая рейд на тюрьму в конце января, который привел к 10-дневным боям в городе Эль-Хасаке. В результате столкновения погибло около 500 человек.
В другом месте сирийская группа гражданской обороны оппозиции, также известная как «Белые каски», заявила, что трое мирных жителей были убиты и еще семь ранены, в том числе ребенок, в результате ракетного обстрела города Азаз на севере страны, удерживаемого поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.
В нем говорится, что неясно, была ли атака совершена из районов, контролируемых возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами или сирийскими правительственными войсками.
Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года, в результате которого погибло почти полмиллиона человек, половина довоенного населения страны, составлявшего 23 миллиона человек, была перемещена, а значительная часть страны была разрушена.
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